Le proteste per l'arrivo del cargo saudita Bahri Yambu a Genova

La nave cargo, carica di armi, Bahri Yambu battente bandiera saudita è attraccata verso le 6 del 20 amggio al terminal Gmt del porto di Genova. Il collettivo autonomo lavoratori portuali ha raggiunto il terminal e bloccato l'ingresso degli ormeggiatori del porto con lo striscione 'Stop ai traffici di armi, guerra alla guerra' ma gli ormeggiatori sono stati fatti passare via mare e la nave si trova ora all'ormeggio.

PRESIDIO DEI SINDACATI A PONTE ETIOPIA

A ponte Etiopia si trova anche il presidio indetto dalla Filt Cgil in contemporanea con lo sciopero. «Vogliamo segnalare all'opinione pubblica nazionale e non solo che, come hanno già fatto altri portuali in Europa, non diventeremo complici di quello che sta succedendo in Yemen» hanno scritto in un comunicato i segretari Filt Enrico Ascheri ed Enrico Poggi. La Filt nel corso della mattinata potrebbe chiedere un incontro con il prefetto Fiamma Spena.

OPERAZIONI DI CARICO FERME

La Bahri Yambu è entrata in porto alle 5 scortata da due motovedette della capitaneria di porto di Genova e ha terminato le operazioni di attracco alle 6.10. Le operazioni di carico avrebbero dovuto iniziare poco dopo ma tutto è rimasto bloccato. È infatti iniziata una sorta di 'trattativa' tra sindacati e i terminalisti sul tipo di materiali che devono essere imbarcati e tra questi un particolare tipo di generatore che potrebbe essere usato per scopi bellici. Una delle ipotesi sarebbe quella di trasferire al porto della Spezia via terra il materiale considerato 'borderline', consentendo invece il carico delle 'merci varie' di tipo civile, ma una parte dei lavoratori della Culmv sta chiedendo al sindacato di proseguire comunque lo sciopero per affermare il principio che il porto di Genova resta chiuso alle navi delle armi. La partenza della nave cargo con destinazione Jeddah era prevista dopo le 22, ma i tempi potrebbero allungarsi.

35 ANNI DI SCALI DEL PORTO LIGURE

Il cargo proveniva dal porto spagnolo di Santander dopo aver fatto scalo in altri terminal europei. Secondo quanto si è appreso il carico di armi sarebbe stato importato in Olanda mentre a Genova dovrebbe essere imbarcato solo materiale civile come camino, ruspe e mobilio, e non materiale bellico. La Bahri (National shipping company of Saudi Arabia) attracca nello scalo ligure da oltre 35 anni e in ogni occasione non ha mai caricato armi o munizioni.