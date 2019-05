Le polemiche dopo lo sbarco dei migranti della Sea Watch 3

Resta altissima la tensione nel governo sui due temi caldi di questi giorni, i migranti e il dl sicurezza-bis. Il clima si è fatto incandescente il 19 maggio dopo lo sbarco in diretta dei migranti dalla nave Sea Watch, col ministro dell'Interno che prima ha accusato i ministri del M5s di avere dato il via libera, poi se l'è presa con i magistrati: «Se è stato un escamotage per far sbarcare i migranti, mi muoverei perché è favoreggiamento al traffico di esseri umani».

INDAGATO IL COMANDANTE DELLA SEA WATCH

Nella mattinata di lunedì 20 la Procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il comandante della nave Arturo Centore. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di finanza nel momento del sequestro probatorio della nave della Ong. Centore, che ha nominato come difensori gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, è il primo indagato dell'inchiesta che era stata aperta, in un primo momento, contro ignoti. Sull'isola, giunti venerdì per coordinare le indagini sul precedente caso della Mare Jonio, sono ancora presenti il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il pubblico ministero Alessandra Russo. Secondo quanto si è appreso Centore sarà sentito il 21 dai magistrati. «Al momento», ha detto uno dei legali del comandante, «ci risulta indagato soltanto il comandante. Oggi sarò in Sicilia e domani ci presenteremo dai magistrati per spiegare le nostre ragioni».

LA MAGISTRATURA HA IMPOSTO LA SUA LEGGE

A stretto giro il ministro dell'Interno ha commentato la notizia in diretta su La7: «Questo dimostra che non è Matteo Salvini il cattivo con le ong e conferma quello che sostengo da mesi, e cioè che favoriscono l'immigrazione clandestina e aiutano gli scafisti. E se c'è una procura che lo conferma il mio lunedì è un bel lunedì». Il porto alla Sea Watch, ha aggiunto, «è stato aperto per iniziativa della procura, il prefetto ha ribadito fino all'ultimo l'ordine di non farli sbarcare. Poi se la magistratura impone la sua legge ne prendiamo atto», ha detto a margine di una conferenza di Confartigianato. «Se dovessi ritenere che qualcuno si vuole sostituire a Governo e parlamento non starò zitto».

«PM AFFONDI LA NAVE O È ATTO POLITICO»

In nottata, subito dopo la notizia dello sbarco, il vicepremier aveva lanciato una diretta Facebook per commentare a caldo la notizia e attaccare a testa bassa la magistratura: «Se nelle prossime ore ci saranno arresti per coloro che hanno infranto le leggi, ci sarà il sequestro definitivo di questa barca di vice scafisti e se ci sarà il loro arresto, è un conto. Se la nave sarà messa fuori uso, anche affondandola, bene. Altrimenti ho il dubbio che qualcuno abbia voluto compiere un atto politico: se qualche procuratore vuole sostituirsi al governo o al Parlamento si candidi». Poi l'affondo contro il procuratore di Agrigento: «La Sea Watch non doveva sbarcare. Siamo uno Stato di diritto e non do nessuna autorizzazione. Se qualcuno ha autorizzato deve dare spiegazioni. È lei, dottor Patronaggio, ad avere autorizzato? Caro procuratore, le chiedo se è lei che si è assunto la responsabilità degli sbarchi». «Da lei, Patronaggio, sono stato accusato di sequestro di persona. Non sono simpatico a questo signore», ha aggiunto.

LA DIFESA M5S: «NON ACCETTIAMO CHE CI VENGA DATA LA COLPA»

Di Maio a stretto giro ha respinto: «Non accetto che ci dia la colpa, prima di parlare lega le leggi dello Stato». Per il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli la «magistratura è indipendente, ci sono leggi e testi unici, ben venga il sequestro del mezzo gestito dalla magistratura attraverso la Gdf».