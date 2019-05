Settimana mondiale della tiroide: patologie e sintomi

PATOLOGIE E SINTOMI

La tiroide è una ghiandola piccola, ma comunque il più grande viscere endocrino presente nell'organismo umano. Il suo compito è secernere ormoni che nel bambino regolano l’accrescimento e lo sviluppo del sistema nervoso e nell’adulto intervengono in una serie di funzioni vitali che vanno dalla regolare circolazione del sangue al ritmo del sonno e al metabolismo delle ossa. A volte funziona male perché di questi ormoni ne produce troppi: è l’ipertiroidismo, provocato dalla autoimmune malattia di Graves. Tra i sintomi: nervosismo e irritabilità; sbalzi d'umore; fatica o debolezza muscolare; intolleranza al calore; disturbi del sonno; tremori alle mani; frequenza cardiaca accelerata e/o irregolare; diarrea. A volte invece ne produce troppo pochi: o per la citata carenza di iodio o per una malattia ugualmente autoimmune che si chiama tiroidite di Hashimoto. La ghiandola tiroidea può anche sviluppare diversi tipi di noduli e neoplasie.

SEI MILIONI DI ITALIANI SOFFRE DI MALATTIE ALLA TIROIDE

Oggi la situazione è molto migliorata, ma come riferisce Vincenzo Triggiani, segretario dell’Associazione medici endocrinologi (Ame), in Italia il 5% della popolazione soffre di ipotiroidismo, mentre l’1-2% è affetto da ipertiroidismo, per un totale di 6 milioni di persone di entrambi i sessi affette da malattie alla tiroide. «Anche se sono più frequenti nelle donne», spiega il medico, «con il 10% che sviluppa un disturbo durante la vita e andando avanti con l’età». «Assumere iodio in quantità adeguata con l'alimentazione è fondamentale», sottolinea il segretario dell'Associazione italiana tiroide (Ait) Massimo Tonacchera. «Il fabbisogno quotidiano stimato è di 150 microgrammi per adulti, 90 per bimbi fino a 6 anni, 250 per donne in gravidanza e l’allattamento». Bisogna dunque consumare in maniera varia e quotidiana cibi come pesce, latte o formaggi, e soprattutto fare uso di moderate quantità di sale arricchito di iodio (sale iodato). Poiché durante la gravidanza e l’allattamento c’è bisogno di più iodio, le donne dovrebbero assumere una quantità supplementare di iodio ricorrendo a specifiche integrazioni: per esempio, il multivitaminico materno.

SCREENING E INCONTRI PER LA SETTIMANA DELLA TIROIDE

Per aiutare la prevenzione ogni anno si tiene la settimana mondiale della tiroide, e dal 20 al 26 maggio. In questa occasione in diverse città sono organizzati incontri sul tema ed è possibile effettuare ecografie e screening gratuiti. «Amo la mia tiroide…e faccio la cosa giusta», è lo slogan scelto per l’edizione 2019, il cui obiettivo, spiega Paolo Vitti, presidente della Società italiana di endocrinologia (Sie), è quello di «ricordare l'importanza dell'appropriatezza degli stili di vita ma anche la diagnostica e i più adeguati approcci terapeutici». L’iniziativa è patrocinata dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.