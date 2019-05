Riace vince il ricorso: riammesso nel sistema Sprar

A RIACE GRAVI INEFFICIENZE, NESSUNA SEPARAZIONE POLITICA - AMMINISTRAZIONE

Sul «contrasto tra il quadro totalmente negativo che del progetto di accoglienza del Comune di Riace offre il provvedimento impugnato, in palese contraddizione con la risonanza mondiale del 'modello Riace', questo Collegio non può che evidenziare come questo quadro sia corrispondente alla produzione documentale in atti», hanno però confermato i giudici. «La lettura di quest'ultima - proseguono - mostra un quadro di gravi inefficienze rispetto alle quali non sembra affatto casuale che, in concreto, nessun atto del Comune di Riace inerente la gestione del progetto promani dagli organi tecnici dell'ente, in totale ed evidente spregio dei più elementari principi di separazione tra la politica e l'amministrazione».