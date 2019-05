Arma e Difesa chiedono di costituirsi parte civile nel processo Cucchi

«Me la stanno facendo pagare in ogni modo da anni per aver parlato e anche la recente vicenda che mi vede indagato per spaccio di droga ne è la dimostrazione», ha detto dal canto suo Casamassima che con le sue dichiarazioni fece riaprire il caso della morte di Stefano Cucchi. La Procura di Roma aveva chiesto nei giorni scorsi il rinvio a giudizio nei confronti dell'appuntato e di sua moglie, accusati di spaccio di droga. «Durante le perquisizioni non è mai stato trovato nulla e nelle intercettazioni che ci tirano in ballo è stato detto di tutto, perfino che avrei partecipato ad assalti a portavalori. Assurdo. È per questo che ne uscirò pulito, sono sereno». Ma in merito alla vicenda Cucchi e al procedimento sui depistaggi, Casamassima ha commentato: «La richiesta di costituzione di parte civile da parte dell'Arma è una farsa».