Roberta Petrelluzzi risponde al post di accusa di Ilaria Cucchi

PETRELLUZZI: «UNO SPIACEVOLISSIMO INCIDENTE»

Petrelluzzi ha risposto spiegando il suo punto di vista. «Mi ero recata in tribunale perché, dal momento che diamo molta importanza al caso Cucchi, volevamo essere pronti per andare in onda in contemporanea con la sentenza, e quindi era necessario avere una data approssimativa sulla conclusione del processo (se prima o dopo l'estate)». Durante una pausa, la giornalista si è «ritrovata circondata da molti avvocati che conosco per averli incontrati nei numerosi processi che nel corso degli anni Un giorno in Pretura ha avuto il merito di raccontare. E a questo punto, mi sono state chieste delle foto ricordo, cosa che per gentilezza mi sono prestata a fare. In questo clima di cordialità mi si presenta un avvocato che personalmente non conosco, al quale distrattamente chiedo chi difende, e lui risponde "Tedesco". Confesso di non avere collegato il cognome al super teste chiave del processo, ma di averlo associato solo a uno dei diversi imputati della morte di Stefano Cucchi. E quindi faccio una battuta, col senno del poi mi rendo conto inadeguata, e dico: "State sempre dalla parte sbagliata" (dalla parte dei picchiatori)». A quel punto, ha aggiunto Petrelluzzi, «appreso chi fosse Francesco Tedesco, cerco immediatamente di chiarire con Ilaria Cucchi e il suo avvocato, chiedendo anche ripetutamente scusa perché lontano da me era ed è l'intenzione di offendere una donna che come ho già detto, ritengo coraggiosa. Spero di aver chiarito questo spiacevolissimo incidente e sono sempre a disposizione di Ilaria e del suo avvocato per qualsiasi ulteriore chiarimento».