La Corte d'Appello ha confermato l'ergastolo per Cesare Battisti

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena dell'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli Anni 70 e arrestato a gennaio in Bolivia dopo 37 anni di latitanza.

I giudici hanno respinto la tesi della difesa, che aveva chiesto di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni di reclusione. Periodo che, al netto di quanto già scontato da Battisti, si sarebbe tradotto in poco più di 20 anni. Accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Antonio Lamanna, la Corte ha spiegato che se l'ex terrorista avesse voluto far valere l'accordo di estradizione italiano-brasiliano «non avrebbe dovuto allontanarsi volontariamente dal Brasile e non avrebbe dovuto opporsi alla conclusione della procedura». L'ordinamento del Paese sudamericano non prevede il carcere a vita.

I giudici hanno ha stabilito anche che l'ergastolo, nel caso di Battisti, non sarà ostativo alla richiesta di benefici penitenziari. Avendo già scontato circa sei anni e mezzo di carcere, il condannato potrà dunque richiedere permessi premio fra tre anni e mezzo, ovvero dopo 10 anni di reclusione, in attuazione del principio costituzionale della «funzione rieducativa della pena», valido anche per i condannati all'ergastolo. Su questo fronte, in ogni caso, ogni futura decisione sarà demandata a tempo debito al Tribunale di sorveglianza.

L'avvocato di Battisti, Davide Steccanella, ha annunciato il ricorso in Cassazione: «Le decisioni dei giudici non si commentano e se non si condividono si impugnano», si è limitato a dire il penalista.