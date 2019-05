A Palermo le celebrazioni per l'anniversario della strage di Capaci

La giornata è cominciata con l'arrivo in porto della Nave della legalità con a bordo 1.500 studenti che, insieme con i ragazzi siciliani a terra, hanno scandito la frase: «Noi la mafia non la vogliamo». Ad accoglierli Maria Falcone: «Grazie a tutti i professori e i ragazzi che ricordano Giovanni e Paolo che sono l'Italia migliore». splendida giornata di sole, palloncini tricolore.

IL MONITO DI MATTARELLA CONTRO LA MAFIA

Da Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il sacrificio delle vittime della strage mafiosa «divenuto motore di una riscossa di civiltà, che ha dato forza allo Stato nell'azione di contrasto e ha reso ancor più esigente il dovere dei cittadini e delle comunità di fare la propria parte per prosciugare i bacini in cui vivono le mafie». La «riscossa ha già prodotto risultati importanti. Ma deve proseguire. Fino alla sconfitta definitiva della mafia». A 27 anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio - in cui il 19 luglio del 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina - «legate dalla medesima, orrenda strategia criminale», ha sottolineato il presidente, «la Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime e si stringe ai familiari». Il capo dello Stato ha quindi ringraziato «quanti da una ferita così profonda hanno tratto ragione di un maggior impegno civico per combattere la mafia, le sue connivenze, ma anche la rassegnazione e l'indifferenza che le sono complici». «I nomi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina sono indimenticabili», ha ribadito Mattarella. «Nella loro disumanità gli assassini li hanno colpiti anche come simboli - a loro avversi - delle istituzioni democratiche e della legalità».