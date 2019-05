Le canzoni e i film sulla strage di Capaci

In tivù la strage di Capaci è stata ricordata anche nelle grandi serie made in Usa. In Ncis - Unità anticrimine, nell'episodio dal titolo Due gocce d'acqua, è il capo del team Leroy Jethro Gibbs, intepretato da Mark Harmon, a spiegare che a Capaci era stata rilevata per la prima volta il dna di un assassino. In Italia sono numerose le fiction sulla vita di Giovanni Falcone. La strage di Capaci è citata anche in 1992 ed è il motivo per cui il Giovane Montalbano alla fine della seconda stagione della serie decide di restare in Sicilia e non seguire Livia.

DALL'ATTENTATUNI A IL DIVO

Al cinema oltre ai film Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara (1993); L'attentatuni di Claudio Bonivento (2001); In un altro Paese di Marco Turco (2006) e Vi perdono ma inginocchiatevi, film tivù sempre di Bonivento (2012), la strage è citata ne Il Divo di Paolo Sorrentino (2008) con la scena dello skateboard e dell'esplosione e in La mafia uccide solo d'estate di Pif.