«La marina non interviene»: migranti riportati in Libia

«LA MARINA HA ASSISTITO DALL'ALTO ALLA CATTURA»

«Nave Bettica si trovava a 80 chilometri di distanza» dal gommone, dice la forza armata. «Subito è stato fatto decollare l'elicottero imbarcato per fornire supporto» ma, «una volta giunto sul posto, in zona Sar libica, il velivolo ha constatato che era già intervenuta una motovedetta di Tripoli». Quella stessa Guardia Costiera che, hanno confermato anche fonti libiche, ha soccorso oggi altri due due gommoni riportando indietro complessivamente 250 persone. «Chi parla di porti aperti aiuta gli scafisti e condanna a morte migliaia di persone» ha ripetuto Matteo Salvini, ma Ong e organizzazioni internazionali sostengono il contrario. «Non ci sono porti sicuri in Libia, i migranti non dovrebbero essere riportati indietro in stato di detenzione» afferma l'Oim mentre Mediterranea Saving Human sottolinea come la Marina «ha assistito dall'alto alla cattura» dei migranti, «che saranno riportati in Libia, nell'inferno di violenze e abusi da cui cercavano di fuggire». Parole che trovano l'appoggio dell'ex senatore M5s Gregorio De Falco. «Se fosse vero che la nave si è tenuta volontariamente a distanza sarebbe un fatto gravissimo, perché non si può consentire che uomini, donne e bambini siano rimandati in quell'inferno che è la Libia».