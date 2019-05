La discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo è stata sequestrata

La discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono sei persone durante una serata in cui era atteso il trapper Sfera Ebbasta, è stata sequestrata. Le indagini dei carabinieri, come ha spiegato la procura di Ancona, hanno evidenziato «gravi carenze» della struttura, tali da renderla «inidonea» a ospitare spettacoli pubblici e non in grado di garantire, in caso di emergenza, «le necessarie condizioni di sicurezza».