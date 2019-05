Mimmo Lucano a Riace per comizio finale e voto

Domenico "Mimmo" Lucano, sindaco sospeso di Riace, potrà tornare in paese, ma solo per partecipare, dalle 18 alle 21, al comizio di chiusura della lista "Il cielo sopra Riace" in cui è candidato come consigliere.

POTRÀ RECARSI ANCHE AL SEGGIO PER IL VOTO

Lucano, inoltre, potrà tornare a Riace anche domenica 26 maggio, ma solo per andare al seggio a votare. Lo ha deciso il presidente del tribunale di Locri senza penale dibattimentale Fulvio Accurso, accogliendo la richiesta dei difensori. Il pm aveva espresso parere favorevole solo per il voto.

TRE LISTE IN CORSA PER IL COMUNE

Per il Comune in corsa ci sono tre liste. "Il cielo sopra Riace", con l'assessore uscente ai Lavori pubblici, Maria Spanò, candidata sindaco è quella che più si ispira all'esperienza del borgo dell'accoglienza e vuole proseguire su quella strada. Fra gli aspiranti consiglieri c'è anche Lucano, che giunto al terzo mandato consecutivo, non può più candidarsi come primo cittadino. Contro "i lucaniani", sono schierate la lista messa insieme dall'ex vicesindaco Maurizio Cimino, oggi vicino a Forza Italia, e quella dell'ex vigile urbano Antonio Trifoli. Ufficialmente lista civica, anche se ne fa parte più di un attivista della sezione locale di "Noi con Salvini", incluso il segretario Claudio Falchi.