La testimonianza del giornalista picchiato a Genova dalla polizia

«Ho pensato di morire, non mi vergogno di dirlo». Inizia così la testimonianza su Repubblica di Stefano Origone, il giornalista che è stato pestato dalla polizia nel corso degli scontri del 23 maggio a Genova durante il comizio di CasaPound. «Non smettevano più di picchiarmi, vedo ancora quegli anfibi neri, che mi passavano davanti al volto e, nella testa, mi rimbomba ancora il rumore sordo delle manganellate», ha scritto Origone. «Su tutto il mio corpo, che cercavo di proteggere, rannicchiato in posizione fetale, scaricavano una rabbia che non ho mai incontrato prima, che non avevo mai sentito così efferata in trent'anni di professione, sempre sulla strada».

«MI SONO ARRIVATI ADDOSSO, NON HO AVUTO IL TEMPO DI SCAPPARE»

Il cronista di Repubblica ha poi ricostruito gli attimi prima del pestaggio: «Mi trovavo in piazza Corvetto, all'angolo con via Serra, l'unica via di uscita di una piazza completamente blindata dai mezzi della polizia e dagli agenti in tenuta antissommossa», ha scritto Origone. «Era una buona posizione, per osservare i contatti tra a polizia e i manifestanti, c'erano già state cariche, ma mi sentivo tranquillo, proprio perchè alle spalle avevo la via di fuga. E poco prima la polizia era anche arretrata».