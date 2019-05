Cosa ha detto Fontana nell'interrogatorio davanti ai pm

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è stato interrogato dai pm di Milano nell'ambito della maxi inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulle tangenti in Lombardia. L'interrogatorio si è svolto il 13 maggio e dal verbale depositato agli atti del Tribunale del Riesame filtrano alcuni contenuti.

Davanti ai magistrati Fontana ha spiegato che Gioacchino Caianiello, il presunto "burattinaio" dell'intero sistema corruttivo svelato dalle indagini, era il «coordinatore di fatto di Forza Italia a Varese». Tanto che la stessa coordinatrice ufficiale Lara Comi, a sua volta accusata di finanziamento illecito ai partiti, «se avevo qualche problema mi diceva sempre di rivolgermi a lui».

I pm di Milano contestano a Fontana il reato di abuso d'ufficio in relazione alla nomina del suo ex socio di studio legale Luca Marsico, ex consigliere regionale di Forza Italia "silurato" dal fuoco amico e che Caianiello premeva per ricollocare dopo la mancata elezione nel 2018.

Attualmente Marsico, oltre alla sua attività professionale di avvocato, ricopre il ruolo di componente esterno nel Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Lombardia, per un compenso di 11.500 euro l’anno più un gettone di presenza di 185 euro a seduta. È stato nominato il 24 ottobre 2018.

Fontana, che è anche parte offesa per il reato di istigazione alla corruzione contestato a Caianiello, ha rivendicato la nomina di Marsico davanti ai pm. Mentre la proposta corruttiva avanzata da Caianiello «non l'ho neppure presa in considerazione, io avevo già deciso ma non l'ho detto chiaramente a lui, ho traccheggiato prendendo tempo».

Il governatore lombardo ha citato anche il collega Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: «Ne ho parlato con lui in maniera molto generica, rappresentandogli la situazione. Forse Toti mi disse che se Marsico aveva bisogno, magari poteva rivolgersi a lui».