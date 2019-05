Bimbo morto a Novara, fermati la madre e il compagno

È stato picchiato Leonardo, il bambino di quasi due anni morto giovedì all'arrivo all'ospedale di Novara. Lo sostiene la Procura della città che il 25 maggio ha disposto il fermo della madre, Gaia Russo di 22 anni, e del compagno, Nicholas Musi, 23 anni. L'accusa nei loro confronti è di omicidio volontario pluriaggravato. L'uomo si trova nel carcere di Novara mentre la donna, incinta, è ai domiciliari.

UCCISO DA UN VIOLENTO COLPO ALL'ADDOME

Secondo l'autopsia, a provocare la morte del bambino è stato un violento colpo all'addome. La conseguente emorragia al fegato ha portato al decesso in meno di mezz'ora. Sul corpicino, il medico legale ha riscontrato ecchimosi e lesioni un po' ovunque: sul capo, sul torace, sulla schiena, persino sui genitali. Le lesioni risalirebbero alla mattina stessa del decesso. Il corpo del bambino era «martoriato con lesioni multiple», ha dichiarato il procuratore Marilinda Mineccia. «È un omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi».

FERITE INCOMPATIBILI CON UNA CADUTA DAL LETTO

Fin da un primo momento, l'esame autoptico aveva escluso la compatibilità delle ferite riportate con una caduta dal letto. A parlare di una caduta con i soccorritori del 118 era stata la madre, rimasta sola dopo la nascita del figlio e da alcuni mesi impegnata in una storia con un altro uomo e incinta. Era stata lei a dare l'allarme la mattina del 23 maggio: «Il bimbo sta male, fatica a respirare, venite, fate presto». Quando i sanitari erano arrivati nell'abitazione, nel popolare quartiere di Sant'Agabio, le condizioni di Leonardo erano apparse subito disperate. Rianimato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore, ma è morto poco dopo l'arrivo nel reparto di Rianimazione. Violenta la reazione del compagno della madre alla notizia della morte del bambino. L'uomo aveva dato in escandescenze, rompendo anche un vetro dell'ospedale. La madre e il compagno erano arrivati in procura avvalendosi però della facoltà di non rispondere ed erano stati iscritti nel registro degli indagati.