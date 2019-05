Il burnout è stato riconosciuto come sindrome

Lo stress da lavoro o da non lavoro è una sindrome e non una condizione medica. Lo ha specificato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) dopo aver inserito il burnout nell'elenco delle malattie per la prima volta. «Il burnout», si legge sul sito dell'agenzia speciale dell'Onu per la salute, «è inclusa nell'11/a revisione dell'International Classification of Diseases (ICD-11) come un fenomeno occupazionale (stress da lavoro). Non è classificata come una condizione medica, ha spiegato l'agenzia dell'Onu.