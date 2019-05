Cos'è e perché si celebra la Giornata mondiale del Gioco

IL GIOCO COME DIRITTO

L'articolo 7 della Carta dei Diritti dei Bambini approvata dall’Onu nel 1959 definisce il gioco come «diritto fondamentale». È dunque come vero e proprio adempimento di un trattato internazionale che ogni 28 maggio si organizzano attività ludiche che coinvolgono adulti ebambini, attraverso la promozione delle varie associazioni nazionali delle ludoteche. L’importante, come spiegò la fondatrice, è che questa attività non comporti grosse spese. «L’essenza del World Play Day è a misura di bambino. Quello che fanno tutti i bambini spontaneamente. Pertanto, un World Play Day dovrebbe essere un giorno di totale attenzione l'uno verso l'altro, di generazione in generazione. Un giorno in cui bambini e adulti fanno quello che vogliono fare. Un giorno che è rilassato e sottolinea l'interazione umana. Non abbiamo bisogno di fermare il mondo per un giorno. Giochiamo a casa nostra, a casa, a scuola o nel posto di lavoro». Insomma, per dirla sempre con Freda Kim, «un giorno che è divertente, e che mostra adulti e bambini in situazioni interattive che promuovono la crescita sana l'uno dell'altro in attività semplici e auto-motivate di loro scelta».