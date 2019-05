Bellini presto nuovamente indagato per la strage di Bologna

Paolo Bellini, 66 anni, ex 'Primula nera' di Avanguardia Nazionale, sarà nuovamente indagato per la Strage della stazione di Bologna. Il Gip Francesca Zavaglia ha infatti revocato il proscioglimento del 28 aprile 1992 come chiesto dalla Procura generale che ha avocato a sè il fascicolo di indagine sui mandanti dell'attentato del 2 agosto 1980, 85 morti e oltre 200 feriti. Il giudice ha dato sei mesi per svolgere indagini. L'avvocato di Bellini, Manfredi Fiormonti, non si è opposto.