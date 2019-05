Chi era il giornalista Walter Tobagi

Milano, 28 maggio 1980, 11 del mattino. Il giornalista del Corriere della Sera, Walter Tobagi, sposato e padre di due figlie, esce di casa per andare a prendere l’auto in garage, in via Andrea Salaino. In quella strada stretta lo aspettano in sei. Sotto la pioggia battente, alle 11 e 15 due di loro estraggono la pistola, quattro colpi risuonano, Tobagi si accascia in una pozzanghera, l’ombrello scivola su un fianco, la stilografica Parker cade dal taschino. È già morto: ucciso dalla seconda pallottola che gli è entrata nel cuore. Ma uno degli assassini si china e gli esplode un altro colpo dietro l’orecchio sinistro. Poi il commando fugge in auto.