Cosa accadde allo stadio Heysel il 29 maggio 1985

L'Heysel era un impianto drammaticamente obsoleto e mal curato, senza adeguate uscite di sicurezza né corridoi di soccorso. Le mura infradiciate dallo scarico dei servizi igienici, assi di legno sparse per terra, calcinacci che si staccavano. Ma l’Uefa lo aveva scelto lo stesso per disputarvi la finale della Coppa dei Campioni. A molti tifosi italiani, in gran parte provenienti da club organizzati, era stata assegnata la tribuna N, nella curva opposta a quella dei tifosi inglesi. Ma altri italiani, organizzatisi autonomamente, si ritrovarono nella tribuna Z, separata dagli inglesi solo da due inadeguate reti metalliche. Insieme con gli ultras del Liverpool erano partiti per il Belgio anche quelli del Chelsea, noti come headhunter, cacciatori di teste.

LA MICCIA DELLA TRAGEDIA

Già nel pomeriggio per le strade di Bruxelles si erano verificati scontri tra tifoserie, ma la polizia belga era riuscita a controllare la situazione con un certa disinvoltura. Fu relativamente tranquillo pure l’iniziale afflusso dei tifosi nello stadio. Ma quando inglesi e italiani si ritrovarono fianco a fianco nel settore Z, i primi attaccarono per occupare lo spazio degli avversari, secondo l’abituale rito del confronto tra ultras, il cosiddetto take an end. Ma a differenza di quanto accaduto l'anno prima all'Olimpico, dove il Liverpool aveva incontrato in finale la Roma, all'Heysel le vittime della furia degli hoolingan furono non ultras organizzati, ma tifosi comuni, compresi anziani, donne e bambini. Il tiro di oggetti e poi la carica degli inglesi ubriachi provocò un fuggi fuggi generale verso il lato esterno del settore I, si formò una calca su un piccolo muro di protezione che fatalmente cedette. A decine caddero sul selciato di sotto, mentre altri scappavano verso le inferriate che separano la curva dal terreno di gioco. Ma anch’esse cedettero, riversando in basso un’altra valanga umana.