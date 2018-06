Etica Nicomachea, di cosa parla l'opera di Aristotele

L'Etica Nicomachea, suddivisa in 10 libri, è sostanzialmente una indagine su quale sia il fine della vita umana e come conseguirlo. La risposta di Aristotele è una: il Bene e la scienza che consente di raggiungerlo è la politica. I beni sono però molteplici e caratterizzano diversi generi di vita. Per questo, secondo il filosofo, è necessario trovare un equilibrio tra fini particolari e il Bene. Anche per stabilire come sia possibile conseguire la felicità. Quest'ultima consiste nell'azione conforme a virtù. Le virtù a loro volta si distinguono in etiche (pratiche) - che devono essere apprese con la pratica, seguendo i saggi e sono regolate dalla medietà, il giusto mezzo, tra eccesso e difetto - e dianoetiche (relative all'intelletto, in cui l'uomo si realizza pienamente).

LE VIRTÙ ETICHE E DIANOETICHE. La virtù etica più importante è la giustizia: distributiva se si esercita tenendo conto dei meriti e delle differenze e correttiva a cui si ricorre se si presentano squilibri nei rapporti e nelle relazioni tra uomini. L'equità, invece, è la virtù etica che corregge la legge universale una volta che viene applicata ai casi particolari. Le virtù dianoetiche sono invece insegnabili. L'anima razionale è, a seconda dell'oggetto di cui si interessa, scientifica (rivolta all'eterno e all'immutabile) o opinativa (il contingente). La virtù razionale più importante - perché conssente di raggiungere la felicità - è la sapienza («scienza con fondamento delle realtà più sublimi»).



IL VALORE DELL'AMICIZIA. Dopo aver analizzato il piacere, la continenza e l'incontinenza, Aristotele passa all'amicizia «una virtù o s’accompagna alla virtù», «necessarissima per la vita». Per il filosofo amicizia è anche amore di sé caratteristica dell'uomo virtuoso. Ma anche «comunanza»: con gli amici virtuosi ci si completa. Infine nel libro X si affronta il tema della felicità: il raggiungimento del fine che è proprio dell'anima razionale cioè il conoscere. Alla conoscenza si accompagna quindi un piacere che sta nell'esercizio non ostacolato della stessa facoltà.