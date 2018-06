L'Affido nei cinema: trailer e recensione del film

1. La battaglia contro il femminicidio

Inizialmente Legrand aveva intenzione di girare una trilogia di cortometraggi dedicati al tema della violenza in famiglia e, solo in un secondo momento, ha deciso di modificare il suo progetto girando un film. Avant Que De Tout Perdre raccontava infatti il giorno in cui una donna decide di lasciare il marito e i successivi due episodi avrebbero affrontato il divorzio e la lotta per la custodia dei figli. Gli eventi portati sullo schermo sono ispirati alle drammatiche statistiche sul femminicidio in Francia. Il regista ha deciso di affrontare il tema con un'opera cinematografica, utilizzando elementi narrativi da sempre associati alle tragedie greche, come i legami di sangue, l'idea di onore e di avere il diritto di decidere della vita e della morte dei membri della propria famiglia.

2. A tu per tu con le vittime

Prima di scrivere la sceneggiatura Legrand si è documentato leggendo le carte di alcuni processi e incontrando le vittime di violenza domestica. Il regista ha persino trascorso del tempo con alcuni agenti di polizia preparati a casi come quello raccontato dal film. Legrand, invece, non ha mai incontrato dei minori coinvolti perché, ha ribadito, non essendo un assistente sociale non avrebbe mai avuto la preparazione necessaria.