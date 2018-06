Se la moda veste solo i disabili "normali"

Anche lo stilista Tommy Hilfiger, con la sua Adaptive Collection, ha pensato ad articoli trendy e fashion per persone che indossano protesi o sono in sedia a rotelle. Lauren Thierry, presentatrice della Cnn e madre di un ragazzo autistico, ha creato la linea Indipendence day clothing: abiti che si possono indossare in autonomia, per promuovere l’indipendenza. Alcuni hanno pure il gps incorporato, per garantire una maggior sicurezza della persona (da usare con intelligenza, anche chi è affetto da autismo ha diritto alla propria intimità!). Forse meno famose ma altrettanto utili stanno nascendo anche aziende specializzate, come Mac Service, che vendono abiti e accessori utili anche a chi si trova in una condizione di disabilità temporanea, come avere un braccio ingessato. Oppure la Lyddawear, specializzata nella vendita on line di abbigliamento per ammalati di Alzheimer, Parkinson o più in generale, per chi ha difficoltà motorie.

PREZZI ALTI MA SI PUÒ FARE. Sbirciando le vetrine on line, ho trovato articoli interessanti e altri che non indosserei neanche sotto tortura ma, si sa, de gustibus non disputandum est. I prezzi variano ma, in linea di massima, sono abbastanza abbordabili considerato il fatto che si tratta di capi firmati. Certo chi, come me, si veste prevalentemente in negozietti o mercatini etnici, nota la differenza di budget ma tutto sommato, selezionando oculatamente gli acquisti, anche i più squattrinati se la possono cavare. E poi ce sempre l’opzione “lista regali per Babbo Natale”