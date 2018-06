Maccio Capatonda: «The Generi racconta il nuovo italiano medio»

D. Il protagonista degli episodi è un nuovo alter ego da pellicola: Gianfelice Spagnagatti. Da Jerry Polemica a Spagnagatti, come sono cambiati i suoi personaggi?

R. Sicuramente sono invecchiati un po'. È una domanda difficile, io non mi rendo conto del cambiamento. Vado avanti e li creo seguendo un flusso mentale. In questa serie però qualcosa è cambiato: non sono solo una maschera. Ho cercato di essere il più naturale possibile nella recitazione per esasperare il contrasto tra il protagonista e l'universo cinematografico in cui viene catapultato.

D. Un tratto distintivo dei suoi corti sono i nomi dei protagonisti. In questa serie vediamo Dick Macello, Bilbo Babbo, Pierluiginiello e Mimmo. Come fa a battezzare le sue creature?

R. È un processo molto intuitivo, e anche molto immediato. Quando un nome funziona lo trovo subito. Spesso vengo preso da un raptus di nomi. Inizio a spararli un po' a caso. Alla fine però la scelta dei nomi è la cosa più spontanea, quella in cui si rivela il mio vero io. Invece quando vai a scrivere, a ragionare sulle cose c'è sempre una sovrastruttura che si crea. Quando crei qualcosa a volte ci sono dei sottolivelli, dei sottotesti più veri di altri, di cui neanche ti rendi conto.