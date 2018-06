Palinsesti Rai, conferme e novità per l'autunno 2018

Il direttore generale Mario Orfei a Milano per presentare la nuova stagione della tv pubblica a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato: «È stato un anno ricco di soddisfazioni. Sarei felice di restare in qualsiasi ruolo». comincia così e con un saluto a Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso lo scorso marzo, la presentazione dei palinsesti.



I GRANDI ESCLUSI. Nessuna possibilità per il ritorno di Massimo Giletti e Giovanni Floris nella tv pubblica. E su Milena Gabanelli: «Ha fatto la sua scelta, nessuno l'ha mandata via. Ha ricevuto offerte che non ha giudicato adeguate e le sue controproposte non sono state considerate adeguate dalla Rai. Mi è dispiaciuto molto e spero possa ritornare, con o senza di me, perché per tanti anni è stata un valore aggiunto».

FIORELLO E BENIGNI IN FORSE. «Fiorello è sempre una sorpresa. Quando è arrivato a Sanremo lo abbiamo deciso due giorni prima. Chi vivrà, vedrà» ha detto Mario Orfeo rispondendo a chi chiedeva di un possibile ritorno dello showman. Lo stesso vale per Roberto Benigni, atteso lo scorso anno e mai arrivato: «Come ho detto un anno fa, Rai1 è la casa di Benigni. Quando vuole venire, lo accogliamo. Evidentemente non ha ancora trovato la strada».​