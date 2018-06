La lingua sarda è legge

La lingua dei quattro mori verrà finalmente formalizzata. Ma quale? Anche la bandiera sarda viene chiamata in maniera differente a seconda delle zone: Sos battor moros in sardo logudorese, Is cuattru morus in sardo campidanese, Li quattru mori in sassarese, Li cattru mori in gallurese, Los quatre moros in algherese, I quattru mói in tabarchino. Ma certo è che per l'isola è un momento storico.



UN VOTO STORICO. 25 voti favorevoli e 20 contrari e per la prima volta nella storia dell'Autonomia che la Sardegna ha una legge che disciplina la lingua sarda e tutte le altre parlate nell'Isola: catalano, gallurese, sassarese e tabarchino. La finalità principale del testo unificato "Disciplina della politica linguistica regionale" è quella di garantire uno status ufficiale all'idioma e riattivare la trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche.

VERSO UNA P.A. BILINGUE. Di fatto, ha commentato il padre del provvedimento e relatore di maggioranza Paolo Zedda (Mdp), «questa legge avvia un percorso verso una pubblica amministrazione bilingue come già avviene in altre comunità linguistiche meglio tutelate, a partire da Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta». Con questa legge la Sardegna attua anche la riforma Moratti sulla quota regionale dei piani di studio, cosa che consentirà di insegnare la storia della lingua sarda nelle scuole.

MEDIA IN SARDO. In generale, spiega Zedda, «acquisiamo le competenze nella gestione amministrativa degli sportelli linguistici, anziché il ministero se ne occupa la Sardegna, abbiamo la funzione di coordinamento nell'insegnamento della lingua». Altra novità: sono previsti contributi a mass media, editoria, strumenti informatici e web parametrati al reale utilizzo della lingua. Si va, in pratica, verso una tv e una radio completamente in lingua sarda.