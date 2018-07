Principesse sul pisello, le vostre futili lagne sono indisponenti

Nella versione italica di "lagna" (mai lagnarsi), il motto assume uno spirito meno impettito, ricordandoci molto modi che conosciamo fin troppo bene e ai quali cediamo piuttosto spesso. Benché alcuni studiosi considerino la lagna come il motore primo del progresso politico, citando per esempio i casi di Emmeline Pankhurst e di Martin Luther King che a me paiono proteste e battaglie più che lagnanze, la lamentela indispone sempre chi la ascolta, soprattutto se non direttamente coinvolto, e diventa addirittura intollerabile quando riguarda argomenti del tutto risibili.

STRIDE CON LA SITUAZIONE DEI DISPERATI VERI. I rapporti internazionali del nostro Paese hanno preso una piega difficile e ogni giorno assistiamo al naufragio di orde di disperati che premono sulle nostre coste, ma c’è ancora qualcuno - molti in realtà - che si lamenta per lo champagne troppo caldo servito al cocktail e per il quale si scagliano pubblicamente contro gli organizzatori della serata per lunghi minuti.

INSOSTENIBILI CATEGORIE DI VIZIATISSIMI. D’accordo, vi potrà sembrare esagerato e demagogico mettere in relazione due fatti lontani e di portata così infinitamente diversa, ma non trovate anche voi davvero insostenibile assistere alle lamentele di un manipolo di ragazzine per un po’ di pioggia che bagna una sfilata? O per l’invito non arrivato per tempo? O, ancora, per la location della sfilata stessa, giudicata “troppo lontana” o scomoda, com’è stato in questi giorni di Altaroma organizzati a Cinecittà che hanno incantato i giornalisti stranieri e dato la stura alle lagnanze di quelli locali, viziatissimi anche in tempi di magra e di contratti di solidarietà come questi?