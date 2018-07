Il Sacrificio del Cervo Sacro: trailer e recensione del film

Il regista greco Yorgos Lanthimos, dopo The Lobster, torna con Il Sacrificio del Cervo Sacro, rinnovando la sua collaborazione con l'attore Colin Farrell. La trama ruota intorno a Steven Murphy (Farrell), un famoso chirurgo che conduce una vita tranquilla con la moglie Anna (Nicole Kidman) e i due figli, Kim (Raffey Cassidy) e Bob (Sunny Suljic). Quando le loro vite si intrecciano con quella di Martin (Barry Keoghan) un 16enne solitario che ha da poco perso il padre, l'equilibrio apparentemente perfetto della famiglia comincia a vacillare.

ATMOSFERE DA TRAGEDIA GRECA. Il regista si ispira alle atmosfere delle tragedie greche, in particolare all'Ifigenia in Aulide di Euripide, e alle situazioni di stampo biblico per proporre una riflessione sulla reazione dell'uomo davanti a eventi inspiegabili. L'approccio razionale di Steven Murphy si scontra così con un destino ineluttabile costringendo l'uomo e la sua famiglia a mettere in discussione l'intero insieme delle loro credenze.



UN THRILLER PSICOLOGICO RIUSCITO A METÀ. La ricchezza di metafore e sottotesti a cui attinge Lanthimos è affascinante, ma il risultato finale è al di sotto delle aspettative nonostante la bravura del cast e la regia tecnicamente magistrale. Il Sacrificio del cervo sacro vuole inserirsi nella scia dei thriller psicologici, persino con alcune inquadrature in stile Kubrick, ma non riesce a sfruttare appieno gli elementi a disposizione, tra cui le location suggestive e la fotografia di Thimios Bakatakis.