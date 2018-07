Casi umani, estratto del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli

«Tu che prendi?» mi domandò concentratissimo sulla lista degli antipasti.

«Io sgombro marinato con guacamole e croccante al tè e spaghetti di grano saraceno con le lumachine di mare. Tu?»

Mi guardò come se avessi pronunciato un verso della Bibbia al contrario con la voce di Bruno Pizzul.

«Ah. A me questa cucina saracena non mi convince troppo…»

«Non è una cucina, è un tipo di grano… che molti secoli fa arrivò dall’Arabia…»

«Peggio mi sento. Io sono per l’imbarco».

«Il che?»

«L’imbarco, quella cosa che non bisogna più comprare cose da questi. Non può essere che facciamo entrare le scarpe dei cinesi, il formag- gio dei francesi, il grano dei saraceni, i fashion blogger dalla Svezia…»

«Ah, l’embargo, non l’imbarco…»

«Sì sì, quello. Cioè ti pare giusto che Armani fa fare la pubblicità del profumo a Sean Penn che è americano anziché a un italiano come me?»

«Be’, insomma, diciamo che avete un posizio- namento un po’ diverso, lui ha vinto un paio di Oscar…»

«Sì, ma su Instagram io ho più engagement».

«Certo certo. Cosa mangi?»

«Per me questi piatti sono tutti un po’ pesan- tini, domattina ho uno shooting di intimo… Cameriere, mi scusi…»

Non so perché ma fui improvvisamente pre- occupata. Il cameriere era un ragazzo giovanissimo, leggermente intimidito dalla foga con cui era stato chiamato.

«Senta, molto bello il menu però siccome io domani ho un servizio fotografico e vorrei rima- nere leggero, non è che mi potete fare un petto di pollo alla piastra, magari con un po’ di riso bianco e mezzo limone a parte?»

Cioè, era in un ristorante con due stelle Michelin e aveva appena ordinato il menu della dieta a zona di Belli&inForma. Volevo morire.