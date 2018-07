Gerda Taro raccontata dal Premio Strega 2018

Helena Janeczek, scrittrice tedesca naturalizzata italiana, ha vinto giovedì notte il Premio Strega: erano 15 anni che non veniva premiata una donna. La ragazza con la Leica, il libro premiato e pubblicato dall'editore Guanda (anche qui una prima volta allo Strega) racconta la vita di Gerda Taro, la prima fotoreporter morta su un campo di battaglia a 26 anni.

«Non somiglio a Gerda Taro. È stato bello cimentarmi con una figura diversa. Lei è nata coraggiosa, io il coraggio ho imparato a tirarlo fuori. Lei mi ha aiutato nei sei anni in cui ho scritto questo libro. Vorrei che non passassero altri 15 anni dalla vittoria di un'altra donna” è stato il primo commento della scrittrice. Nel 2015 Helena Janeczek raccontò la storia della fotografa per i lettori di Pagina99 nell'inserto Fuoribordo. Lo riproponiamo qui, è il nostro modo per festeggiare assieme ad Helena Janeczek.