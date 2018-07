Al Bano racconta la collaborazione con Rovazzi

D. Il pezzo diventerà il tormentone del 2018?

R. Io mi auguro anche del 2019.

D. È stata questa boccata d'aria nuova l'ha spinta a non ritirarsi dalle scene?

R. Che sia ben chiaro a tutti: io ho avuto tre segnali dal mio corpo che si chiamano infarto, ischemia, edema alle corde vocali che mi hanno suggerito di prendermi una pausa e rimettere in sesto la baracca.

D. Dopo questa esperienza dunque si fermerà per un po'?

R. Mi fermo, devo andare dal meccanico e risistemare la mia carrozzeria umana. Appena tutto sarà perfetto tornerò, perché senza musica non so vivere.

D. Quindi nel futuro artistico di Al Bano cosa c'è?

R. C'è un sacco di roba che bolle in pentola. Due special per Canale5 in gennaio, un tour intorno al mondo, canterò col coro dell'armata rossa e nel teatro del Cremlino in ottobre. Poi in Romania, Polonia, Turchia.

D. Viaggiare è un antidoto al crescente sospetto con cui in Italia si guarda a culture diverse...

R. Io odio le strumentalizzazioni. Bisogna capire che l'essere umano da sempre è un nomade: girare il mondo è inevitabile. Certo dover lasciare la propria casa per affrontare le incognite della vita, rischiando la vita stessa, pur di liberarsi dalle catene dei posti in cui questa gente vive è un'altra cosa.

D. Anche lei si è liberato da alcune "catene" nella vita?

R. In un certo senso sì. Anch'io ho avuto delle catene, immaginarie ovviamente, e sentivo il bisogno di lasciare i luoghi che mi opprimevano. Per questo è fondamentale capire la lezione. E comprendere il motivo per cui altri esseri umani si spostano dalla loro realtà verso altre che sappiano di vita.