L'Incredibile viaggio del fachiro, trailer e recensione del film

1. Un progetto internazionale

Le caratteristiche del progetto hanno permesso di dare vita a un cast internazionale composto da attori provenienti da oltre 15 Paesi diversi. Il set si è spostato da Mumbai a Roma, da Parigi a Bruxelles. Anche per questi motivi il film è la prima produzione a maggioranza francese che ha ottenuto una distribuzione nazionale in India.

2. Dal Shobi Ghat alla Fontana di Trevi

Le riprese del film sono state effettuate in location particolarmente suggestive: in India si è girato nei vicoli variopinti di Worli, quartiere di Mumbai. Il luogo in cui lavora Siringh, la madre di Aja, è il Dhobi Ghat, la celebre lavanderia all’aperto in cui operano più di 2 mila persone. Le riprese però non sono state esenti da qualche contrattempo. Per esempio a Roma, durante le riprese a Fontana di Trevi la polizia ha effettuato dei controlli minacciando di allontanare la troupe dal capolavoro. Berenice Bejo ha però dei ricordi incredibilmente positivi dell'esperienza romana perché le ha fatto venire in mente il cinema italiano degli Anni 50 e 60.

3. Bollywood incontra l'Europa

Nel film non manca una sequenza di danza in stile Bollywood: è stato il famoso coreografo Vishnu Deva preparare il cast. Dhanush, una vera e propria star in India, per la prima volta ha avuto un ruolo da protagonista in un progetto europeo.