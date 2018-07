A Parigi l'alta moda è tornata in passerella

Sì, Parigi “fa” molto, la sua allure e la sua storia sono un ingrediente fondamentale di questo successo, ma non è certamente l’elemento definitivo e dirimente di questo successo, a cui collaborano certamente molti italiani e uno, par di capire, in modo particolare. La svolta di Dior verso una haute couture leggiadra, rispettosa dell’eredità del fondatore, rigorosa e nel contempo moderna è senza alcun dubbio il risultato dell’arrivo di Pietro Beccari, ex Fendi ed ex Louis Vuitton, al timone della griffe.

Così come non ci sono dubbi che le derive “magliettare” , già viste negli anni della direzione creativa di John Galliano (J’adore Dior, come dimenticarlo), rispecchiassero una certa predisposizione per il marketing pop e massificato della gestione precedente. Vedere Maria Grazia Chiuri lasciata libera di esprimersi, anzi rafforzata nel suo gusto per la sartorialità più raffinata, è stata una gioia e un orgoglio tutto italiano, soprattutto quando – da mesi – si rincorrevano voci su una sua possibile sostituzione.

Il senso di rigore e di chiara eleganza che emanava da questa e da – davvero quasi tutte – le altre collezioni è la dimostrazione che il mondo degli sneakettari non sta davvero imponendo le regole come sembrava, e che una via alternativa alla gadgettistica portata in scena da Virgil Abloh all’ultima collezione di Vuitton Homme è possibile, ed è possibile perfino nella collezione creativo-concettuale di Galliano per Maison Margiela Artisanal, nei suoi vestiti che recano la memoria degli abiti che stanno al loro interno, nelle sue donne nomani della memoria e di sé.