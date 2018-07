Zhang Changxiao spiega la sua passione per la musica italiana

Era il 2012 quando Zhang Changxiao, appena ammesso al corso di Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, mentre passeggiava sulle rive del lago di Lecco fu attirato da una canzone italiana. Chiese al commesso del negozio di dischi chi fosse il cantante con la voce simile a quella di Leonardo Cohen. Glielo scrissero su un foglietto di carta: Fabrizio De André. Era nato un amore. Così la vita di Zhang Changxiao, in arte Sean White, è cambiata completamente.

Ora si fa chiamare il Marco Polo della musica, la carriera di ingegnere è alle spalle e il suo lavoro è quello di diffondere la musica italiana in Cina e la musica cinese in Italia. Ha un'azienda, la LongMorning Music Group, che si occupa proprio di organizzare concerti tra i due continenti, ha scritto un libro (Dizhonghai de shengyin, letteralmente: suoni del Mediterraneo, tradotto con Creuza de Mao) in cui ha tradotto i più importanti cantautori italiani che ha superato le 100 mila copie vendute e, soprattutto, gestisce un canale musicale su Qq dove condivide la musica italiana con 3,5 milioni di cinesi.



Recentemente ha organizzato la tournée di Giovanni Allevi in Cina. In programma ha un festival di musica rock cinese a Milano il prossimo ottobre e, per il 2019, l'uscita della sua autobiografia in italiano e il tour di Elio e le Storie tese sempre nel Celeste impero. Non male per un ragazzo di 29 anni. «Faccio un lavoro che amo», dice a Lettera43, «sono diventato famoso e guadagno molto bene. A questa età non sarei mai riuscito a comprami una casa a Milano...».