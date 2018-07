Carlo Vanzina e la riabilitazione postuma

L'Italia, si sa, è il Paese delle prefiche, specie se il caro estinto era caro davvero, era un vincitore, e ogni perdita è per definizione incolmabile, devastante, incalcolabile: come faremo senza i cinepanettoni, senza i culi per aria, le zucchine, le volgarità romanesche di De Sica, la sua storia infinita con Boldi, meglio di quella tra Burton e la Taylor, si prendono, si lasciano, si riprendono, naturalmente per amor dell'arte, «noi non abbiamo mai litigato». Come faremo senza quei potenti affreschi a base di flatulenze, di ingroppate a Ibiza che, nel tempo, erano diventati i cinepanettoni vanziniani, mai nominati?



Nei servizi-prefiche della televisione, anche questo sarà un caso, si sono sempre e puntualmente viste solo scene dai primi due o tre, il filone vacanziero con i Jerry Calà e le Marina Suma, da Sapore di Mare a Vacanze di Natale, che erano sì filmetti ben costruiti, simpatici, con protagonisti e caratteristi irresistibili, dal “milanese” Guido Nicheli al sor Mario Brega. Ma quelle pellicole sfruttavano in buona parte lo sfasamento nostalgico: nel 1983 raccontavano gli Anni 60, erano affreschi del passato. Oppure apparecchiavano celebrazioni un po' ambigue della cafoneria da Italia da bere, come a dire: sì, siamo così, la borghesia emergente è questa, però in fondo è simpatica e ci va bene così come è. Tutta la profondità analitica, sociologica di quei filmetti rimpianti anni dopo come “capolavori”, finiva lì.



Era ricalco, più che satira feroce, disperante. Era didascalia, anche ben costruita perché i fratelli Vanzina il mestiere lo conoscevano, tanto è vero che quei filmetti sono diventati dei classici. Ma non più di quello. Forse, fatte le debite proporzioni non tanto di valore quanto di approccio, di intenti, si potrebbe azzardare un parallelo tra l'ambiguità comica dei Vanzina e quella, con pretese più impegnate, più ostentate, del Sorrentino della Grande Bellezza: facciamo un po' schifo, d'accordo, ma, fingendo di ammetterlo, in realtà ce ne (com)piacciamo tanto.



LA METAMORFOSI DEL TERMINE VANZINIANO

Data la lunghissima carriera, “vanziniano” è termine, dimensione che ha subito radicali modificazioni del significato. Non come felliniano, che resta una volta per sempre a stabilire una cifra onirica, inquietante, metaforica della realtà o pasoliniano, crocifisso alla definizione dello squallore vitale e crudele degli ultimi. Vanziniano si declina in termini diversi a seconda delle decadi. Nasce come pura operazione retro-vacanziera, cambia in affresco dello yuppismo, degenera nel degrado di una società italiana sempre più parossistica e fuori controllo, sopra le righe, ma anche improbabile: i cinepattoni a un certo punto diventano impronunciabili perché meri segmenti goderecci e cialtroni di un Paese che intanto si sfilacciava, e i cari Vanzina coglievano solo una piccola parte, autoreferenziale, microcosmica, parossistica senza pretesa di grottesco, dello spirito del tempo.



A quel punto “vanziniano” non era più sinonimo di fotografia d'epoca ma di svacco senza imbarazzo, alla Gianluca Vacchi o Fabrizio Corona: che pure esiste, però come si fa a dire che i Vanzina restano gli eterni cantori di un Paese? No: peggiorando il Paese sono peggiorati anche i loro film, sempre più implosi in affreschi cinepanettonari trucidi e, diciamolo pure, prescindibili se non evitabili. Uomini di spettacolo, persone senza dubbio gentili e piacevoli nella vita i registi Vanzina, come tutti li ricordano, capaci nei loro primi tempi di divertire con qualche buona intuizione, con un pugno di pellicole gradevoli. Ma non è un crimine dire che si può vivere benissimo anche senza la loro arte, per lo meno da 30 anni a questa parte.