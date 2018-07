Libri, recensione de Storia delle emozioni di Plamper

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un crescente interesse per le neuroscienze. Il termine “neuro” viene usato, a volte in maniera inflazionata, in molti campi disciplinari. Le università cominciano a impartire insegnamenti di Neuromanagement, quella casa che ospita dentro di sé discipline come il Neuromarketing o la Neuroleadership. La politica e l’economia hanno le loro nuove appendici in Neuropolitics e Neuroeconomics. Il bisogno di certezza e di verifica, nell’era dei big Data, supera la speculazione e l’indagine, figlie di un pensiero o di domande ben poste.

Studiosi come LeDoux, Davidson e Damasio hanno aperto le porte a un universo affascinante che ha trovato terreno fertile non solo in ambito accademico, dove l’equilibrio e la ricerca sono la base del lavoro quotidiano. Ma anche in improvvisati ed estemporanei cultori della materia che trattano in maniera semplicistica questo materiale da maneggiare invece con molta cura.