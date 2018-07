Temptation Island 2018: chi sono le coppie protagoniste

L’estate, «stagione di lutti e sandali» come ci ricorda di chi ne ha viste abbastanza, priva tutti noi di molte cose. La più evidente di tutte è il senso della misura altrui, a giudicare dalle scelte d’abbigliamento dello stagionale medio che in tempi di governo del cambiamento sono perfino peggiorate. Tra le cose che invece ci regala c’è Temptation Island. In onda dal 9 luglio su Canale 5 (in prima serata, ore 21 e 25 circa), il programma, lo sapete, è un po’ il Grande Fratello dei cornuti, con adulteri autocertificati che possono dare libero sfogo alle proprie urgenze espressive. Tentazioni, allusioni, tatuaggi, caviglie nude (per lui), blush feroce (per lei), il “falò di confronto”, Filippo “Caronte” Bisciglia alla conduzione. Tutto torna identico alle ultime edizioni, nostra impazienza compresa.

Alla notizia dello slittamento (la messa in onda era prevista dallo scorso 5 luglio) qualcuno ne ha ipotizzato la cancellazione. È stata però Maria De Filippi, ospite di Radio Deejay, a smentire e a rilanciare, guadagnandosi così il suo dividendo: «Una delle coppie chiederà il falò già nella prima puntata…», ha detto quel diavolo di madre badessa del reality in persona. Naturalmente non sappiamo ancora di quale coppia si tratti, ma se di “tentatori e tentatrici” abbiamo poche conferme (Michael Terlizzi, Gianmarco Onestini, Luca Daffè, Teresa Langella; li ho googlati io per voi: lasciate perdere), delle sei coppie abbiamo ampi stralci di presentazione. E allora cominciamo a conoscerle.

LARA e MICHAEL

Lei arriva al programma già sfibrata (d’animo e di capello), in cerca della più classica prova del nove: è lui la persona della sua vita? Lui ha deciso di partecipare per scoprire se lei, qualche bungalow più in là, gli mancherà per davvero.

GIADA E FRANCESCO

​Un corpo (tappezzato di tatuaggi) e un’anima, lui è molto geloso della fidanzata e dice di avere tantissimi motivi per esserlo; lei vorrebbe essere se stessa senza per questo avere paura che la loro relazione possa finire (se non lasciano la Sardegna subito, ho idea che Giada ci darà tantissime soddisfazioni).

IDA e RICCARDO

È la coppia âgée del lotto. Protagonisti del trono Over di Uomini e donne, lui vuole dimostrare che la di lei gelosia è immotivata; lei vuole capire se lui è la persona giusta, e ce lo dice da madre (Ida afferma di trovarsi a "Tentation Island", ma va bene così).