Incidente stradale in Sardegna per George Clooney

Incidente stradale per George Clooney in Sardegna. L'attore, che da circa un mese si trova sull'isola per girare una nuova serie tivù di Sky, Catch 22, stava percorrendo in scooter la statale 125 tra Loiri Porto San Paolo e Olbia, quando si è scontrato con un'automobile. L'automobilista gli ha prestato i primi soccorsi, poi Clooney è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia, in codice giallo, per un sospetto trauma al bacino. Ma la tac non ha riscontrato lesioni: solo un lieve trauma al ginocchio. Clooney è stato quindi dimesso.

La prognosi è di 20 giorni di cure. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'ingresso carrabile di un albergo. Clooney si è scontrato con una Mercedes che stava entrando nel cortile della struttura ricettiva. Pare che si sia trovato il mezzo davanti e non sia riuscito a frenare in tempo. A causa dell'incidente, l'attore rischia di dover fermare per qualche giorno le riprese della serie televisiva Catch 22, di cui è produttore e regista.

Le scene vengono girate in questi giorni nell'aeroporto dismesso di Venafiorita, alle porte di Olbia. Dalla base decollano i cacciabombardieri americani della Seconda guerra mondiale che stanno attraversando i cieli sopra le rinomate località balneari della costa Nord Orientale della Sardegna, tra lo stupore dei turisti. Davanti a Capo Ceraso si sta simulando una vera e propria battaglia aerea che arriva sino alla spiaggia, rigorosamente off limits. Finti bombardamenti sono stati messi in scena anche nell'aeroporto di Venafiorita, illuminato nella notte da fiamme ed esplosioni.