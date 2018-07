Autogrill, approvato il bilancio 2017: ricavi in crescita a 4,59 miliardi

L’azienda a giugno pagherà dividendi a 0,19 euro per azione. Buone performance in nord America e in Europa, su anche l’Italia (+1,2%). E i conti del 2018 prevedono una nuova crescita.