Dove vedere tutte le Serie nominate agli Emmy 2018

Consacrazione definitiva dello streaming nell'olimpo dell'intrattenimento, il ritorno di qualche vecchia conoscenza (un redivivo David Lynch, 28 anni dopo l'ultima volta con la “reincarnazione” di Twin Peaks) e la solita bulimia da statuetta dei mostri sacri come Game of Thrones e Westworld.

Poche sorprese (Sandra Oh, prima asiatica candidata migliore attrice in Killing Eve) e tante facce note (da Benedict Cumberbatch, Ed Harris e Antonio Banderas) nelle candidature ufficiali alla 70esima edizione degli Emmy Awards, gli Oscar della Tv.

Per la prima volta in 18 anni la “via cavo” Hbo non ottiene il record di nominations, superata da Netflix (112 contro 108) ma il ruggito del digitale si fa sentire anche nella crescita di di Hulu (27 premi potenziali contro 18 del 2017) e Amazon Prime Video (22 a 16).

Molto bene fa anche FX con la serie evento American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, che raccoglie 18 nomination, gran parte delle quali per i suoi attori. Seguono Atlanta con 16 (tre delle quali per l'ormai lanciatissimo Donald Glover, nominato anche per la sua performance al Saturday Night Live), La fantastica signora Maisel con 14 e Barry e The Crown con 13.

Il sipario si alza il 17 settembre (lunedì, non domenica come da tradizione) al Microsoft Theater di Los Angeles (officieranno Michael Che e Colin Jost). Nel frattempo potete ripassare o mettervi in pari con la visione con la nostra guida su dove vedere tutte i programmi in gara. Basta cliccare la gallery qui sotto.