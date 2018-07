12 Soldiers: trailer e recensione del film

Gli eventi prendono il via l'11 settembre 2001. Dopo l'attentato, il capitano Mitch Nelson (Chris Hemsworth) decide di tornare in prima linea come volontario. Il colonnello Max Bowers (Rob Riggle) è contrario ma viene convinto da Hal Spencer (Michael Shannon), che si unisce a Nelson. Il gruppo parte per l'Afghanistan per collaborare con il generale Abdul Rashid Dostum (Navid Nagahban). Le divergenze culturali e la mancanza di fiducia ostacolano la Task Force Dagger, tuttavia la scelta di adeguarsi alle tattiche belliche dei soldati afghani a cavallo potrebbe rivelarsi vincente.