Skyscraper: recensione e trailer del film

L'edificio viene però preso di mira da un gruppo di criminali armati che appiccano un incendio, facendo ricadere su Will la colpa. L'uomo si ritrova quindi ricercato e deve fuggire dalla polizia salvando la moglie Sarah (Neve Campbell) e i suoi due figli, rimasti intrappolati nel grattacielo in fiamme.

FINALE PREVEDIBILE E PERSONAGGI STEREOTIPATI

La prevedibilità della trama deve fare i conti con i limiti narrativi del regista e sceneggiatore Rawson Marshall Thurber che abbozza i personaggi per dedicarsi all'azione. L'eroico padre è una summa di stereotipi politically correct. Tra dialoghi superflui, cattivi da manuale, e momenti emotivamente sterili, l'unico punto a favore sono gli effetti speciali. Skyscraper si sviluppa così verso un finale prevedibile, un blockbuster leggero e spettacolare che non impegna in nessun modo il pubblico.

SKYSCRAPER IN PILLOLE

TI PIACERÀ SE: sei alla ricerca di un film visivamente spettacolare che intrattiene senza difficoltà.

DEVI EVITARLO SE: non ami i lungometraggi in cui la sceneggiatura non riserva sorprese.

LA FRASE CULT: «L'unica cosa che conta per me è la mia famiglia»

CON CHI VEDERLO: insieme agli amici per rilassarsi senza impegno.

PERCHÉ VEDERLO: per la scenografia e gli effetti speciali spettacolari.

LA SCENA MEMORABILE: il protagonista, dopo aver raggiunto un'incredibile altezza, deve lanciarsi nel vuoto per raggiungere il grattacielo in fiamme.