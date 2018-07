Trovata in una soffitta la prima registrazione di David Bowie

Un tesoro in soffitta. Era il 1963 e Ziggy Stardust era solo David Jones, un 16enne con tanti sogni e il pallino del sassofono. Proprio allora, col suo primo gruppo, i The Konrads, registrò una traccia di I never dream in un piccolo studio a Sud di Londra. Non un demo qualunque, ma la primissima registrazione della voce di colui che sarebbe diventato David Bowie. Ora quel demo è stato ritrovato da David Hadfield, batterista della band, nascosto in un vecchio cestino del pane in soffitta. Come riporta il Guardian la registrazione potrebbe valere all'asta almeno 10 mila sterline.