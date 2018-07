Il film su Stefano Cucchi alla Mostra di Venezia

Sarà il film di Alessio Cremonini Sulla mia pelle, dedicato alle ultime ore di Stefano Cucchi, con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Max Tortora ad aprire la sezione 'Orizzonti' della 75esima edizione della Mostra di Venezia, in programma dal 29 agosto all'8 settembre). L'annuncio è stato dato dal direttore della Mostra Alberto Barbera, che ha definito il film «un impressionante lavoro di regia e interpretazione», sottolineando in particolare la prova di Borghi, «capace di calarsi completamente nel ruolo e di reggere il film». L'opera di Cremonini racconterà gli ultimi giorni di vita del geometra morto il 22 ottobre 2009 quando si trovava in custodia cautelare.

«LA CINEMA COME STRUMENTO DI INFORMAZIONE»

«Spero che il cinema possa essere uno strumento per fare informazione, per riflettere e per ricercare la verità. Cercheremo di far aprire gli occhi a chi ancora, per qualche motivo, non è riuscito a farlo», aveva detto l’attore lo scorso giugno. Nel teaser non compare Jasmine Trinca, che interpreta la sorella di Cucchi, Ilaria, che sta ancora combattendola sua battaglia per la verità. «Abbiamo studiato 10 mila pagine di verbali, parlato ovviamente con la sorella Ilaria e con l’avvocato Fabio Anselmo. E tutto questo per trovare la giusta distanza», aveva raccontato Cremonini.