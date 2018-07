Rolling Stones, i 75 anni di Mick Jagger

​Dicono sia capace di umiliare chiunque sulla faccia della terra, rockstar (quasi) sue pari, divi del cinema, assi dello sport, capi di Stato, pontefici; e poi che, nel più sperduto villaggio di campesinos, si offra di apparecchiare per tutti e chieda umilmente di bere acqua corrente dalla bottiglia comune, ma solo dopo che tutti gli altri si sono dissetati. Dicono che sia la più viziata delle celebrità, ma che allo stesso tempo non sopporti la gabbia della celebrità e faccia di tutto per immiserirla. Che sia il più spietato dei ceo, e i manager della multinazionale Rolling Stones tremino anche solo a ascoltarlo. Che abbondi in beneficenza quasi a livelli da senso di colpa, ma non esiti a silurare chiunque osi rivelarlo e non per nobiltà d'animo ma per non guastare la sua immagine di grande cinico. Dicono sia il predatore sessuale di sempre, uno che continua a seminare figli che non vedrà crescere. «Oh, per l'amor di Dio, quel vecchio schifoso dovrebbe farsi una vasectomia», lo ha fulminato Keith qualche tempo fa. Poi aggiunse un altro sberleffo: «Non volevo dire quello che ho detto». Dispetti infantili tra ultra 70enni, come quando il solito Richards demoliva il feticcio sessuale Jagger: «Palle enormi, ma uccello piccolino». Mick non gli rivolse la parola per due anni. Vecchiacci immaturi che ragazzi smisero di esserlo a 20 anni.

QUELLA LEZIONE AD AXL ROSE

Di sicuro, a salire sul palco con lui c'è da rimanerci secchi. Tutti lo sanno e nessuno si prende confidenze. Se lo ricorda ancora Axl Rose, dei Guns and Roses: nel 1990 il ragazzo si sentiva un po' troppo al centro della scena e Mick fece un paio di cosette, impercettibili al pubblico ma non a chi stava lassù, tanto per ricordargli come funzionavano le cose coi Rolling Stones. Axl non si riprese mai più e le Rose appassirono poco dopo. Gli Stones invece sono ancora in mezzo alle palle, sono sempre in mezzo alle palle e il merito, volere volare, è soprattutto suo: «Ma sì, lo so cosa dicono tutti: Keith la passione, Mick il calcolo. Ma anch'io ci metto passione: passione perché tutto vada bene. O volevate vederci finire come quei patetici gruppi di drogati reduci degli Anni 60?».

MICK E KEITH: DUE LEADER IN ETERNA SFIDA

In questa chiave va letta l'eternità geneticamente modificata dei Rolling Stones: nel continuo combattersi e cercare di surclassarsi dei due leader. Comprimari all'inizio, nel 1962, sotto l'ala pesante di Brian Jones, che, ancora imberbe, è già un teppista assai peggio di loro; ma dura poco, velocemente lo stritolano, lo divorano e poi lo espellono. Brian galleggia, carcassa dannata, nella sua piscina a Cotchford Farm il 3 luglio del 1969 e in capo c'è Mick a celebrarlo in un ipocritissimo concerto in Hyde Park due giorni dopo, con migliaia di farfalle che, appena liberate, ricascano in apnea. Ma è già chiaro che è Keith il motore musicale, la mente creativa del gruppo, anche se compongono quasi tutto insieme e si rubano le donne. La supremazia del chitarrista si staglia fino al 1972, anno della tremenda catarsi di Exile On Main Street, poi Keith affonda nel vortice dei suoi vizi, che Mick da parte sua ha imparato a dominare: fino al 1978 resta un fantasma senza denti, il numero uno nella classifica dei morituri, la persona non grata in mezzo mondo. Invece, proprio in casa di Jagger, si salva: «Capimmo che ce l'aveva fatta quando, dopo due settimane di elettroterapia sul divano, lo trovammo una mattina, bianco e scarnificato, che tirava coltellate contro gli alberi del parco» raccontò Jerry Hall, che allora viveva con Jagger.

L'ECLATANTE FASE DELLA MATURITÀ

Keith è tornato e rivendica la sua parte di controllo, Mick non ne vuol sapere e accusa l'altro di ingratitudine, dischi e concerti si trascinano sul filo di una tensione sempre più ad alto voltaggio fino al 1985, quando Mick licenzia il suo primo album solita, She's the Boss, e Keith la prende a modo suo: «Se quella puttana non viene in tour con noi, gli taglio la fottuta gola». Mick non ci va ed è come scatenare la terza guerra mondiale. Ma nessuno dei due fa molta strada senza l'altro e nel 1989 si ritrovano alle Barbados per scrivere i pezzi di Steel Wheels, l'album del ritorno. «Mettiti bene in testa che lo faccio solo per soldi», ringhia Mick. Sarà una nuova stagione, gestita dal promoter Michael Cohn, a inaugurare la fase della maturità del gruppo e insieme la più duratura, eclatante e fruttuosa. Per tutti i 90 e buona parte dei 2000 nessuno sembra più mettere in discussione che, se Mick è il volto, Keith è il cuore degli Stones. Ma nel 2007 Richards cade da una palma alle isole Fiji, rischia la vita per una emorragia cerebrale diagnosticata in ritardo e non sarà più lo stesso, neppure fisicamente: s'appesantisce, s'imbolsisce, il suo modo di suonare ne risente in modo a volte drammatico. Mick ha vinto. Ma Keith, orgoglioso com'è, non cede: quando si ritrovano per studiare nuovi brani, fulmina il gemello diverso: «Questa merda non è roba da Stones, se la vuoi, pubblicatela per conto tuo».