Con Hotel Transylvania 3 e Uci Cinemas per vincere una crociera

Il 22 agosto arriva nelle sale il terzo capitolo del film d’animazione Hotel Transylvania. Per l’occasione UCI Cinemas ha lanciato un concorso con in palio i gadget del film. Chi acquista il biglietto tramite i canali di vendita UCI Cinemas potrà addirittura vincere una crociera da urlo per tutta la famiglia. Per la vacanza, offerta da Norwegian Cruise Line, si potrà scegliere un itinerario tra il Mediterraneo occidentale e il Mediterraneo orientale. Inoltre, i possessori della Skin ucicard raddoppiano le possibilità di vincita.