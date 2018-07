Cosa dice «The Negro», il brano inedito di Malcolm X

«Siamo come i deserti del West: cespugli che rotolano e rimbalzano dovunque soffi il vento. L'uomo bianco è come il cactus, con profonde radici e spine per tenerci a distanza», scriveva Malcolm nel capitolo inedito. Con «The Negro» è stato messo all'asta da Guernsey anche il manoscritto di 257 pagine dell'Autobiografia con vaste tracce delle correzioni negoziate tra Haley e lo stesso Malcolm. Nel corso dell'asta nessun compratore si è fatto avanti ma a sessione conclusa si è appreso che lo Schomburg Center for Research in Black Culture della Ny Public Library aveva finito per acquistare il testo assieme ad altro materiale invenduto.

UN VOLUME DI «INESTIMABILE VALORE»

Il Centro Schomburg si trova su Malcolm X Boulevard a Harlem e già ospita una ricca collezione di materiali, tra cui i diari, lasciati dalla famiglia del leader nero. Il suo direttore, Kevin Young, ha definito «di inestimabile valore» la bozza del volume: «Pagine che racchiudono la storia dei neri d'America. Ora le portiamo a casa dei figli e delle figlie di Harlem». L'asta di Guernsey ha disperso per due giorni cimeli della storia afro-americana, tra cui una lettera di Rosa Parks in cui l'attivista descrive il primo incontro con Martin Luther King, il primo contratto discografico dei Jackson Five del 1967 e il pianoforte a coda Steinwey appartenuto alla leggenda del jazz Art Tatum. Invenduta invece una casa di Detroit appartenuta alla Parks che era stata comprata da un artista, smontata e rimontata in Germania e rispedita negli Usa in vista della vendita con una stima di un milione di dollari.