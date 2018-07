Nove vantaggi dell'essere non vedenti spiegati da un cieco

Ha due canali Youtube, uno di critica cinematografica e l’altro di approfondimento sulla vita da non vedenti. Si chiama Tommy Edison, cieco dalla nascita, ma nonostante questo è uno dei più apprezzati e seguiti critici cinematografici di tutto il Regno Unito. Edison è anche un fotografo. Il suo profilo Instagram ha oltre 30 mila followers e la maggior parte dei suoi post sono scatti realizzati proprio dallo stesso Edison. L'artista ha voluto dimostrare che la cecità non è una maledizione e ha voluto rispondere a tutti quelli che lo compatiscono realizzando un video dove elenca tutti i lati positivi del non vedere.