Tutto quello da sapere sull'arte del sushi

Per millenni, i giapponesi hanno assunto proteine animali quasi esclusivamente attraverso il pesce. Non è poi così strano, considerato che il Giappone è un arcipelago. Ma anche oggi che le importazioni sono più agili, buona parte dei 127 milioni di figli del Sol Levante continua a rivolgersi al mercato ittico. Basta questo per capire che il sushi, che da noi è una semplice mania, a Tokyo e dintorni rappresenti invece un rito collettivo, un modo per ritrovare le proprie radici, ma anche un momento dal sapore liturgico e filosofico. Non un semplice pasto, insomma.

LE ORIGINI CINESI E LE FESTE SCINTOISTE

Per noi occidentali il sushi è un pugno di riso bollito, un goccio di soia e una fettina di pesce crudo, da mangiare perché lo richiede la moda del momento o perché molti ristoranti giapponesi proponendo la formula dell'all you can eat fanno in modo che sia più economico di una serata in pizzeria. In Giappone, invece, il sushi ha tutt'oggi un valore quasi mistico. La pratica di unire il pesce al riso per permetterne la conservazione tramite la fermentazione è antichissima e importata dalla Cina.

Nell'antichità nipponica, in occasione delle principali feste scintoiste, il pesce crudo veniva sfilettato alla presenza dell'imperatore da veri e propri sacerdoti armati di lunghe lame simili a katane, le spade dei samurai, con le quali venivano tagliate le carpe in fette sempre più piccole senza toccarle mai con le mani e riuscendo a creare vere e proprie composizioni. Ogni gesto era studiato e meditato, ogni taglio simboleggiava qualcosa: per esempio, la striscia di carne sfilettata senza che si rompesse rappresentava un augurio di lunga vita rivolto all'ospite, perché tanto più lunga era la porzione sfilettata dal pesce, tanto più il proprio commensale avrebbe vissuto.