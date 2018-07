Giornata dell'orgasmo tra marketing e luoghi comuni

Nessuno di noi aveva mai sospettato che si cercassero evasioni per eccesso di felicità sessuale. Anzi, è noto che si vada a caccia di un amante quando il sesso con il marito è talmente soddisfacente da non lasciarci spazio per il pur minimo desiderio di evasione. Lo diceva anche il principe di Salina, Fabrizio, nel Gattopardo, giustificando con Padre Pirrone gli “abbracci” extramaritali («Sono un uomo vigoroso. E come posso accontentarmi di una donna che a letto si fa il segno della croce prima di ogni abbraccio, e che dopo non sa dire che "Gesummaria"? Sette figli ho avuto da lei, sette, e sapete che vi dico, padre? Non ho mai visto il suo ombelico. Eh? È giusto questo? Lo chiedo a voi, padre: è giusto? È lei la peccatrice»).

LUOGHI COMUNI CHE STANCANO

​Per arrivare al punto, G nel caso specifico, secondo Gleeden per le donne è molto più facile raggiungere l’orgasmo con l’amante che con il legittimo coniuge: «L’amante fa centro nel 62% dei casi, mentre il coniuge solo il 21%». Qui il lessico del comunicato è cambiato, si va dritto al sodo: niente aulicismi, siamo nell’area del tiro a segno. Mi interesserebbe molto sapere come sia stato tenuto il computo. Ci devono essere signore che lo segnano sul calepino ogni volta: segno più per Giovanni e segno meno per Pietro. Questo ha fatto cilecca, questo ha piantato la freccia dove doveva. È noto che la frequenza, cioè la confidenza, aiuti a raggiungere l’orgasmo, e infatti ecco che la nostra ricerca ce lo dice chiaramente: gli infedeli fanno sesso più spesso, almeno due volte alla settimana (ma quando lavorano? Saltano il pranzo?), e in modo «animalesco»: insomma, si saltano addosso con i feromoni a mille, dato che giustifica anche il famoso proverbio sull’abitudine che uccide l’amore, cioè il sesso. Insomma, signore, se volete godere dovete tradire, cioè iscrivervi subito a Gleeden. Oppure, se non ne volete sapere più di questi luoghi comuni, potete sempre rivolgervi agli estensori del calendario delle “giornate mondiali” chiedendo loro di cancellare il genetliaco dell’orgasmo per infilarci, che so, quello del ghiacciolo al cocco. Solo scovarli, sarà il gioco più divertente dell’estate.